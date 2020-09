Tamino Knetsch, 28, Mitarbeiter der Agentur Mitgedacht aus Weimar, die den Klimapavillon in Gera betreut.

Gera. Tamino Knetsch ist Student der Soziologie in Jena und seit vorigem Jahr Mitarbeiter im Klimapavillon.

Drei Fragen an

Drei Fragen an Klimapavillon Gera: „Hätte mir mehr Besucher gewünscht“

Er versorgt die Gäste des Klimapavillons bei Hitze mit Fächern, die Redner drinnen und die Blumen in den Hochbeeten draußen mit Wasser und bietet selbst Veranstaltungen an. Timo Knetsch (28) aus Kassel gehört zu den elf Mitarbeitern der Agentur Mitgedacht aus Weimar, die die Angebote im Klimapavillon in Gera betreut.