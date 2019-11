Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Klischee contra Erfahrung

Drängt sich beim Thema chinesische Präsenz nicht unwillkürlich der freundlich lächelnde Asiate mit dem Handy oder der Kamera in der Hand auf? Dicht gefolgt vom Gedanken an Plagiat und Industriespionage? Es sind natürlich erst einmal gängige Klischees, die hier mit bedient werden. Aber so ganz von der Hand zu weisen sind solche Bedenken nicht. Jüngstes Beispiel: Alle zehn Auszeichnungen des Schmähpreises „Plagiarius 2019“ sind auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt am Main an chinesische Nachahmer verliehen worden.

Es sei ein Spannungsfeld, in dem sich viele Firmen bewegen würden, kommentierte der Vereinsvorsitzende des Automotive-Netzwerkes. Die Themen Datenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müsse natürlich ernst genommen werden. Darauf gebe man selbst auch sehr acht. Sich aufgrund dieser Befürchtungen Gesprächen und Kooperationen zu verweigern, wäre sicher der falsche Weg. Sinnvoll und fair austauschen, um am Ende ein erfolgreiches Geschäft für alle Seiten abzuschließen, dürfte das Modell sein, das weiter auch in Thüringen Schule machen sollte.

Der Bereich Maschinenbau der SAMAG Group beispielsweise realisiert bereits 30 Prozent seines Umsatzes in China. Weitere Expansion, so nach Chonqing, nicht ausgeschlossen. Auch gute Erfahrungen sprechen eben für sich.