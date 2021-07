Im Programm des Fettnäppchens Gera: Knaller, Knüller und Klamotten

Gera. Geraer Kabarett „Fettnäppchen“ gastiert mit Lieblingsszenen am Samstag in Oberpöllnitz

Nach langer Corona-Zwangspause darf das Kabarett „Fettnäppchen“ wieder spielen. Die Kabarettisten um Chefin Eva-Maria Fastenau gastieren am Samstag, dem 10. Juli, um 18 Uhr, im Garten am Rundschloss Oberpöllnitz mit ihrem Programm „Knaller, Knüller und Klamotten“.

Es spielen Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth. Mit „Knaller, Knüller und Klamotten“ wollen die Akteure Fettnapp-Höhepunkte für alle Lebenslagen präsentieren.

Wenn Kabarettisten über „Alte Zeiten“ reden, meinen sie meistens ihre Szenen und Programme, die sie mal am liebsten gespielt haben. Aber warum nur darüber reden, warum nicht gleich machen. Und so haben Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth sich kurzerhand ein neues Programm mit ihren Lieblingsszenen zusammengestellt, informiert das Haus.

Zwischen Smogalarmund Eierlikör

Das Publikum darf sich auf ein Wiedersehen mit vielen Typen freuen: auf Otto und Paul am Stammtisch, bei denen zu Hause wieder mal „Smogalarm“ herrscht: Dicke Luft und kein Verkehr; auf das gelangweilte Ehepaar, das sich nicht entscheiden kann, wer zuerst stirbt; auf den Babyfotografen, der die Hausnummern verwechselt und natürlich auf die Hausfrauen beim Eierlikör.

Über eins sind sich die beiden Kabarettisten dabei einig: Politik und Corona spielen in ihrem Programm keine Rolle. Dafür wird um so heftiger gestritten, wer nun die meiste Kritik einstecken muss, Männer oder Frauen.

Wie dieser Streit auf der Bühne schließlich ausgeht, können die Besucher am Samstag in Oberpöllnitz selbst erleben. Bereits am Freitag, 9. Juli, treten die Kabarettisten um 19.30 Uhr in Tautenhain am Gasthaus „Zur Kanone“ auf. Karten über Telefon: 036601/5 59 20.

Karten für das „Fettnäppchen“-Gastspiel am kommenden Samstag in Oberpöllnitz sind im Triptiser Reisebüro erhältlich, Telefon: 036482/3 22 40