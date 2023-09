Knirps vom „Knirpsenland“ in Gera ist nun Erzieher

Gera. Der Kindergarten in der Herderstraße in Gera feiert sein 30-jähriges Jubiläum.

„Wir haben viel miteinander gesungen und gespielt. Zum Abschluss zelteten wir Schulanfänger im Gruppenraum“, erinnert sich Tim Fischer an seine Kindergartenzeit. Einst Knirps im „Knirpsenland“, ist der mittlerweile 22-Jährige in die Einrichtung in der Herderstraße zurückgekehrt – nun als ausgebildeter Erzieher. „Tim war schon damals als Kind meine Hilfe und hat mich sehr unterstützt“, erzählt Sabine Zurawski schmunzelnd, von Beginn an in diesem Haus tätig. In diesen Tagen begeht das „Knirpsenland“ in Gera sein 30-jähriges Bestehen. Am 10. September 1993 als städtischer Kindergarten eröffnet, ging er später in freie Trägerschaft des Kinderland 2000 über. 2006 wurde das Haus um den Krippenbereich erweitert.

Nach wie vor geht es sehr familiär im „Knirpsenland“ zu. 60 Kinder werden von neun Erzieherinnen und Erziehern betreut. Der Zuspruch von Eltern, hier ihren Nachwuchs umsorgen zu lassen, ist auch nach 30 Jahren nicht weniger geworden. „Wir sind immer voll belegt“, freut sich Leiterin Anke Förstermann über die Beliebtheit des Hauses. Allein schon der große Garten sei für viele Familien ein Grund, das „Knirpsenland“ zu wählen, weiß Förstermann. „Etliche meinen, wir hätten den schönsten Garten von Gera.“

7000 Quadratmeter zum Spielen, Toben, Entdecken und Erleben

Das etwa 7000 Quadratmeter große, teils hügelige Gelände bietet viel Platz zum Spielen, Toben, Entdecken und Erleben. Laub- und Obstbäume spenden in der Sommerhitze Schatten. Im Winter lässt sich eine Wiese als Rodelhang nutzen. „Dieses Stück Natur geht sehr gut mit unserem Konzept einher, Kinder für die Natur zu begeistern, sie für natürliche Abläufe zu sensibilisieren und ihnen Achtung vor Lebewesen zu vermitteln“, so Anke Förstermann,

Viele Tagesaktivitäten verlagert der Kindergarten ins Freigelände. Hier lernen die Mädchen und Jungen, wie etwas angepflanzt wird, wie Leben entsteht und vergeht. Wenn es das Wetter zulässt, wird auf den Sitzgarnituren im Freien gefrühstückt. In diesem Frühjahr gestaltete man eine Blühwiese. Es gibt ein Insektenhotel. Gemeinsamt werden Erdbeeren, Tomaten- und Gurkenpflanzen gehegt, gepflegt und natürlich abgeerntet. „Bei uns dürfen die Kinder auch auf Bäume klettern, sofern sie sich trauen. Einige Bäume wurden direkt dafür angelegt“, erzählt Sabine Zurawski. Inmitten des Gartens steht übrigens ein geschichtsträchtiger Thilo-Schoder-Bau – ehemals Gartenhäuschen von Rudolf Paul, nach Kriegsende 1945 der erste Oberbürgermeister der Stadt Gera.

Am Donnerstag wird gefeiert

„Wir wünschen uns, dass unser wunderschöner Garten erhalten bleibt und unsere Kinder hier weiterhin glücklich aufwachsen können“, sagt Anke Förstermann. Wobei sich das Team in seiner Arbeit auch dann immer bestätigt fühlt, wenn sich Praktikanten bewerben, die das Knirpsenland in guter Kindheitserinnerung haben. Im besten Fall kommen sie irgendwann als Erzieher zurück.

Am Donnerstag ab 14.30 Uhr gibt es ein Café, zu dem Ehemalige willkommen sind. Ein großes Fest mit Kindern, Eltern und auch Ehemaligen beschließt am Freitag die Jubiläumswoche.