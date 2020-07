Kevin Pagenkopf am und im Zapfhahn.

Gera. O’zapft is! in der neuen Geraer Schaubrauerei „Zapfhahn“ im Steinweg.

Köln hat Kölsch und Gera...

„Gersch“, so hat Kevin Pagenkopf (33) sein Bier genannt, dass er seit Freitag in seiner Schaubrauerei „Zapfhahn“ im Geraer Steinweg anbietet. Coronabedingt ein paar Monate später als geplant freut sich der in Bad Köstritz ausgebildete Brauer, Mälzer und Mechatroniker schon auf das erste Wochenende. Zunächst schenkt er sein Bier vor Ort aus, Plätze gibt es im Zapfhahn und im Freien.