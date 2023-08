Köstritzer Heimbewohnerin schreibt Sozialministerin

Bad Köstritz. Heike Werner zum Gespräch im Seniorenzentrum in Bad Köstritz

Thüringens Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie Heike WErner (Linke) hat am Donnerstag das Azurit-Seniorenzentrum in Bad Köstritz besucht. Hintergrund des Besuches war ein dreiseitiges Schreiben der 89-jährigen Heimbewohnerin Annerose Kürschner an die Ministerin. In dem Schreiben verfasste die an Politik interessierte Bewohnerin mehrere Fragen, die von sozialen Belangen von Senioren, wie Renteneintrittsalter, Versteuerung von Renten und steigende Heimkosten handeln. Gemeinsam mit der Leiterin der Einrichtung, Birgit Penzel, Geschäftsführer Frank Lutter, Pflegedienstleisterin Theresa Krieg und weiteren Bewohnern wurde darüber diskutiert. Auch dabei waren Bürgermeister Oliver Voigt und Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik, Andreas Hartmann.

Kosten für Heimplätze und Fachkräftemangel

Angesprochen wurde auch die Finanzierung des Heimplatzes. Die Ministerin verwies auf die in Deutschland übliche Familienfinanzierung. Es sei jedoch geplant, künftig die Eigenanteile zu begrenzen und Pflegevollversicherungen anzubieten. Es gebe derzeit eine Reihe von Vorschlägen, um den steigenden Pflegekosten entgegenzuwirken, so Werner.

Zum Thema Fachkräftemangel sagte sie, dass eine neue Studie belegt, dass bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung für den Pflegeberuf Hauptargumente seien, um mehr Pflegekräfte in den Einrichtungen zu generieren. Man wolle verstärkt auf ausländische Fachkräfte setzen. Die Kooperation mit Vietnam und El Salvador habe sich besonders in der Azurit-Gruppe bewährt. Dies bestätigt auch Annerose Kürschner. Sie ist sehr zufrieden mit den vietnamesischen Pflegekräften. Besonders gelobt wurde in den Gesprächen die gute und abwechslungsreiche Küche des Azurits. „Hier kann sich wirklich niemand beschweren“, bestätigt Heimbewohner Manfred Gerth. Zum Abschluss des Besuchs besichtigte die Ministerin die Räumlichkeiten des Seniorenzentrums.