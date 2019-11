Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Aufmerksamkeit in Silber und Gold

Nach Dessau und Weimar ist nun auch Gera in einer Sonderprägung zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus verewigt. Volker Kielstein, der das Unternehmen EuroMint maßgeblich beim Motiv beriet und die Vorlagen vom Haus und von der Henry-Van-De-Velde-Büste zur Verfügung stellte, durfte am Sonntag ein erstes Exemplar entgegen nehmen. „Hervorragend“, kommentierte er das Edelmetall und freute sich sehr über die präzise Motiv-Wiedergabe. Durch die neue Kunstprägung in Silber und Gold werden nicht nur das Bauhaus und eines seiner Wegbereiter gewürdigt, sondern erfährt die Geraer Villa noch mehr Aufmerksamkeit – und das mindestens bundesweit. Vielleicht sichern sich aber ebenso jene Kunstfreunde aus Holland oder Frankreich, die in letzter Zeit schon das Van-de-Velde-Museum in Gera besucht und schätzen gelernt haben, die exklusive Medaille. Schön wäre es, wenn auch zahlreiche Geraer Kunstfreunde ihr Portemonnaie zücken, um eine solche Sonderprägung in Silber oder Gold zu erwerben.

Auf europäischem Niveau behaupten, als Alleinstellungsmerkmal anerkannt werden und gleichfalls in der Wertschätzung der Thüringer noch mehr an Boden gewinnen, formulierte der engagierte Eigentümer sein Ziel für die Zukunft der kulturhistorisch bedeutsamen Villa, die zugleich Sitz der Europäischen Vereinigung der Freunde Henry van de Veldes ist. Persönlich hat Volker Kielstein den Boden für die Zukunft seines (Meister-)Werkes übrigens schon gut bestellt: Er wird den Staffelstab an seinen Sohn weiterreichen.