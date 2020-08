Sylvia Eigenrauch beobachtet, welche Parallelen Kinder in Gera ziehen.

Der Unterricht hat begonnen. Auch für die 143 Schüler der Christlichen Gemeinschaftsschule, deren neues Schulgebäude in der Geraer Franz-Mehring-Straße wegen eingedrungenen Wassers im Keller Montag noch nicht bezogen werden konnte. Ein Zurück in die teuer angemieteten Schulcontainer gibt es nicht mehr, seit diese in der zweiten Ferienwoche demontiert worden waren.