Kommentar: Bücher unter Quarantäne?

Am Samstagabend veröffentlichte Thüringen seine dritte Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, inklusive ersten Lockerungen von Beschränkungen. Diese besagen unter anderem: Bibliotheken dürfen unter Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften geöffnet werden. Hätte streng genommen bedeutet: Ab Montag wäre tatsächlich wieder Ausleihe möglich gewesen. Die Türen der Geraer Einrichtung blieben gestern weiter verschlossen. Hoffentlich haben Bücherfreunde Nachsicht walten lassen, denn obwohl die Türen in letzter Zeit verschlossen blieben, waren die Mitarbeiter fleißig. Wer die Schnupper-Onleihe ausprobieren wollte, erhielt davon eine Kostprobe. Die Wiederaufnahme des öffentlichen Betriebes ist an strenge Hygieneregeln gebunden und diese erschöpfen sich keineswegs im Bereitstellen von Desinfektionsmittel. Das Thüringer Papier legt zwar Regeln fest, Details und konkrete Handlungsanweisungen lässt es vermissen. Diese müssen letztlich von der Stadt kommen – auch für die Bibliothek als eine städtische Einrichtung. Insofern war nicht nur der Veröffentlichungszeitpunkt für die dritte Thüringer Verordnung denkbar schlecht gewählt, sondern auch der Öffnungsvorschlag. Selbst noch so gut vorbereitete Maßnahmen dürften für „Termin vorgestern“ nicht zu bewältigen sein.