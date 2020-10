Kommentar: Den Wunsch erfüllt

Im Bundeshaushalt für das neue Jahr sind 210 Millionen Euro für die angewandte Forschung vorgesehen. Das sind 30 Millionen Euro mehr als im vorigen Jahr. 50.000 forschungsaffine klein- und mittelständische Unternehmen haben unter dem Dachverband 101 gemeinnütziger Forschungseinrichtungen Einfluss darauf, was erforscht wird. Denn sie wissen, was ihre Kunden wollen und womit sie Umsatz erzielen können. Eines dieser Unternehmen ist Thorey aus Gera. Dank der Forschung kann die Firma Gewebe, Gewirke, Gestricke oder Vliese speziell ausrüsten. Gardinen schmücken heute nicht nur die Fenster, sondern sind nicht brennbar, wasserabweisend und können zudem in der Luft befindliche Schadstoffe zersetzen oder wirken antiviral. Den viel größeren Umfang in der Geraer Veredlung nehmen heute technische Textilien ein. Sie finden ihren Einsatz in der Lebensmittelindustrie, auf dem Bau oder in der Medizin. Gerade haben die Geraer wieder zwei Forschungsprojekte beantragt. Dass Forschungsgeld nicht verschwendet wird, dürfte ein Grundsatz sein. Warum aber Kapital Thüringer Unternehmen leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird, wenn Thüringen die gewünschten Schutzmasken aus Geraer Vlies nicht will, diese Frage muss die Landesregierung beantworten.