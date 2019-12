Kommentar: Der große Wurf

Gera kann in den nächsten Jahren investieren, auch weil 14,1 Prozent der städtischen Anteile an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal an die Thüringer Industriebeteiligungs-GmbH & Co. KG für 13,28 Millionen Euro verkauft werden. Einstimmig hat das der Stadtrat Ende November beschlossen. Diese Woche soll dazu der Notarvertrag unterzeichnet werden.

Mittelbar hält der Freistaat damit demnächst 89 Prozent an der Gesellschaft, die auch etwa 5000 Wohnungen in der Stadt vermietet. Für den Millionen-Erlös ist eine buchhalterische Lösung gefunden worden, ihn aufgeteilt auf die kommenden vier Jahre investieren zu können. Nicht nur in Schulen. Auch für das Kultur- und Kongresszentrum sollen die Verkaufsverhandlungen letztlich fruchtbringend gewesen sein.

Aufpassen muss die Stadt, dass mit diesem Geldsegen diesmal der große Wurf gelingt. Schon einmal freute man sich in Gera über Millionen vom Land. Damals, im März 2016, war das frühere Bergarbeiterkrankenhaus als Landeserstaufnahmestelle an den Freistaat verkauft worden. Für fünf Millionen Euro. Freilich floss das Geld auch damals schon in Schulen. Allerdings sind eben diese heute immer noch oder noch nicht einmal Großbaustellen: Campus Rutheneum, Grundschule am Bieblacher Hang, Ostschule und Liebegymnasium.