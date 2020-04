Kommentar: Digitaler denn je

Florian Grunert und sein GRIT-Projekt zum interaktiven Lernen sind gefragter denn je. Schulclouds werden – wie am Geraer Rutheneum seit 1608 – immer öfter eingesetzt und schnell als künftig unverzichtbar erkannt. Das Coronazeit-Homeoffice erweist sich bisweilen nicht nur als leidige Notvariante, sondern entpuppt sich als gelebter Arbeitsalltag mit Effizienz ohne Wegezeit-Verlust. Währenddessen bittet uns der Bäcker unseres Vertrauens immer öfter um bargeldloses „Brötchengeld“.

Mehr denn je leben wir gegenwärtig digital. Vorausgesetzt, die Technik macht es möglich und der jeweilige Standort ist dafür kein weißer Fleck. Allein an vielen Schulen mangelt es noch an der technischen Ausstattung für die Digitaloffensive und zahlreiche Gemeinden und auch Ortsteile Geras wie Thränitz, liegen beim flächendeckenden Internetausbau sprichwörtlich noch „hinterm Berg“. Das alles trotz Versprechen vieler Politiker in der Vergangenheit.

Die digitalen Versäumnisse der vergangenen Jahre fallen uns gerade jetzt wieder auf die Füße. Hoffentlich verstärkt das den Druck auf Verantwortliche gewaltig, damit schnell auf digitalem Gebiet aufgerüstet wird – nicht nur für kommende Virus-Zeiten, sondern vor allem für das Leben danach. Damit digitales Improvisieren der Vergangenheit angehört.