Kommentar: Ein erfüllter Wunsch

Es ist die eine Liedzeile, die mir an jenem Abend nicht mehr aus dem Kopf geht. „All I want for christmas is you“, singt Kai Wefer am Dienstagvormittag im Puppentheater. Alles, was ich zu Weihnachten will, bist Du. So kann man diese Worte übersetzen. Wer dieses Du ist, darf jeder für sich entscheiden.

Es sind nicht die großen Geschenke, die aufwendig zubereiteten Festspeisen und das Prahlen damit. Es ist die gemeinsame Zeit, die ganz ohne Inszenierung auskommt, die vom Gespräch lebt, vom Spiel mit den Kindern, vom Beisammensein mit lieben Menschen. Es ist klingt fast wie ein Flehen, das Kai Wefer in die Reihen des Publikums im abgedunkelten Foyer des Puppentheaters schickt. „Alles geht auseinander, wird extremer“. Dabei genießt er gerade den Moment des Zusammenseins und spricht es aus. Zusammen. Verstanden wird es erst, als der Engel dem Singenden sichtbar Freude bringt, als sich Kinder ergriffen von ihren Plätzen erheben und dem weißen Nebel nachschauen, den der Engel in ihre Welt zaubert. Vor 25 Jahren sang Mariah Carey die Liedzeile zum ersten Mal. Was sie damit imstande sein wird auszulösen, konnte sie gewiss nicht erahnen. Ich wünsche mir, dass diese Zeile auch andere an den vergangenen Tagen erreicht hat und der in ihr schlummernde Wunsch in Erfüllung gegangen ist.