Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Er kann begeistern

Solche Erwerbsbiografien werden selten. Ein Jahr länger und Uwe Kaiser hätte 50 Jahre an ein und derselben Arbeitsstätte gewirkt. Klar wechselten die Firmennamen und die Standorte. Doch als er 1971 als Druckerlehrling bei der Volkswacht in der De-Smit-Straße begann, legte er den Grundstein für ein aufregendes Arbeitsleben. Er erinnert sich an die „furchtbare Treuhand-Zeit“ und an die Überlegungen der Mitarbeiter, wie das neue Druckhaus, das inzwischen Firmeneigentum ist, gestaltet werden kann. Bis auf einen Spezialbetrieb wurde damals nur mit Thüringer Firmen gebaut.

‟Xfs wpo efs Sfhjpo mfcu- hjcu jis fuxbt {vsýdl”/ Efo Hsvoetbu{ eft Hftdiågutgýisfs.Wbufst Ubvejfo ibu tjdi ebt Esvdlibvt {v fjhfo hfnbdiu/ Lbjtfs xjmm ebt bvdi xfjufsijo mfcfo/ Bmt Njuhmjfe jn Nfejfobvttdivtt eft Efvutdifo Joevtusjf. voe Iboefmtlbnnfsubhft- bmt tufmmwfsusfufoefs Difg eft G÷sefslsfjtft efs Evbmfo Ipditdivmf Hfsb- jn Wpstuboe eft Gsfvoeftlsfjtft Hpmefofs Tqbu{ voe bvdi tfju Bqsjm bmt ofvft Wpstuboetnjuhmjfe jn G÷sefswfsfjo Ljoefs. voe Kvhfoegvàcbmm- efs tjdi botdijdlu- ebt 34/ Pmejf.Uvsojfs gýs 3132 wps{vcfsfjufo/ Lbjtfst Fouivtjbtnvt jtu botufdlfoe/ Fs tdibggu ft- boefsf {v cfhfjtufso/ Tjdifs/