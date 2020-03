Kommentar: Es dauert weiter

2023 will die Internationale Bauausstellung (IBA) mit der Neuen Mitte in Gera ein Achtungszeichen setzen. Wir schreiben den März 2020. Die Vorbereitungen dauern weiter. Ein Baubeginn ist noch nicht greifbar.

Die Gespräche, die jetzt laufen, sind offensichtlich erst mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal ins Rollen gekommen. Zuvor gab es noch die Intention, die Flächen auf Geras Filetstück zu verkaufen.

Seit Ende 2019 hält der Freistaat über die Thüringer Industriebeteiligungs GmbH und Co. KG 89 Prozent der Anteile am Wohnungsunternehmen, so dass elf Prozent bei der Stadt Gera geblieben sind. Hier selbst neue Wohnungen zu bauen, hat die GWB noch nicht entschieden, zieht das aber in Betracht.

Zur Erinnerung. Im November 2017 wurden die beiden Bebauungspläne für das 2,9 Hektar große Areal beschlossen. Im August 2018 einigte sich der Geraer Stadtrat auf den Rahmenplan plus, der als räumlich-funktionale Zielvorgabe für diese Pläne gilt. Am 11. April 2019 fasste der Stadtrat den Abwägungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss für beide Bebauungspläne. Nun fehlt noch der Satzungsbeschluss. Erst der erklärt: So wird gebaut. Wann es ihn geben wird, ist momentan nicht absehbar. Aus mindestens zwei Gründen. Weil Stadt- und GWB verhandeln und weil es Akteure gibt, die einen Plan B anpeilen.