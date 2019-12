Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Formalie beschäftigt weiter

Zurückhaltend, weitgehend neutral und satzungsfest – so beschreibt Monika Hofmann (SPD) den Job des oder der Stadtratsvorsitzenden. „Satzungsfest“ muss man auch sein im Geraer Stadtrat, um bei all den Ergänzungs-, Alternativ-, Änderungs- oder Geschäftsordnungsanträgen nicht den Überblick zu verlieren (was ihr lustigerweise bei der Hauptsatzung selbst offenbar passierte).

Fest steht, dass diese Formalie weiterhin und länger als nötig die Kraft des Stadtrates beanspruchen wird. Ein Zustand, den der ursprüngliche AfD-Kandidat für diese Funktion, Reinhard Etzrodt (AfD), richtigerweise kritisierte. Nicht nur einmal gab er sich auffallend staatsmännisch, sprach zum Teil auch ausdrücklich nicht namens seiner Partei. Ein Warmlaufen? Fest steht, dass auch im neuen Jahr zunächst Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) die Sitzungen leiten wird. Und es ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass er im Juni sein „Einjähriges“ in der Doppelfunktion feiert.