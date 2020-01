Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Hohe Erwartungen

Das Entsetzen war groß. Die Hilfe ebenso. Die Nachricht vom weggespülten Märchenwald traf viele Einheimische und Menschen aus dem Umland ins Herz. Es war am 12. Juni 2019 als ein Regenguss die Häuschen wie aus den Märchen samt ihrer Figuren und Mechanik und der Wasserrinnen hinweg riss. Erinnerungen wurden wach und der Wunsch, den Ort der Kindheit auch für die eigenen Kinder oder Enkelkinder zu bewahren – und Wünschendorf dieses 92 Jahre alte Ausflugsziel.

Gespendet wurde sofort, dann zugepackt und später sah ein großes Benefiz-Konzert in Wünschendorf prominente Musiker auf der Bühne. Bis heute sind die Spendeneinnahmen auf rund 180.000 Euro gewachsen. Eine beeindruckende Summe. Sie mahnt, tätig zu werden und den in kleinen und großen Beträgen ausgedrückten Wunsch zu erfüllen.

Die Gemeinde Wünschendorf ist willens, alles dafür zu tun. Längst hat der Wiederaufbau begonnen. Ziel sei es, so sagte es der Wünschendorfer Bürgermeister am Montag, den Märchenwald mit einem Fest zu Ostern wieder zu eröffnen. Karfreitag ist dieses Jahr am 10. April. Drücken wir die Daumen, dass der Winter harmlos bleibt und keine anderen unliebsamen Überraschungen eintreten. Dann können sich die Spender auf ein großen Geschenk freuen, dass sie auch allen anderen Märchenfreunden machen.