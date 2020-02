Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Lachen hält gesund

Haben Sie Ihr Faschingskostüm schon entstaubt? Ein turbulentes Faschingswochenende steht bevor. Zumindest in Weida, Wünschendorf, Seelingstädt, Rüdersdorf und Gera-Zwötzen. In Weida startet am Sonntag nach durchfeierter Nacht der einzige Faschingsumzug im Verbreitungsgebiet unserer Lokalausgabe. Dort kann jeder gern auch ohne Kostüm an der Strecke stehen. Eintrittskarten braucht es ebenso nicht.

Weil in Gera das Fasching feiern aus der Mode zu kommen scheint, hat sich der Oberbürgermeister ins Zeug gelegt und Einladungen an Geraer Vereine verschickt. Auf denen haben er und der EKC-Präsident unterschrieben. Damit soll nicht nur die Werkstatt zum Handwerkerfasching im Volkshaus Zwötzen gut besucht sein, sondern ein Miteinander von Geraer Vereinen übers ganze Jahr entstehen. Während für das Volkshaus noch Karten zu haben sind, ist ein anderer Kostümball längst ausverkauft. Der Geraer Theaterball steigt am Sonnabendabend mit karnevalistischem Motto. Bei aller Schunkelei und Bussi rechts und Bussi links, darf nicht ganz vergessen werden, dass auch ausschweifende Freizeitvergnügen krank machen können – und eben nicht nur die Arbeit. Dass die Krankmacher im Berufsalltag der 1129 Mitarbeiter der Stadtverwaltung – sie ist nach dem Klinikum mit 2032 Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber in Gera – weniger werden, gibt es die Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement. Der sperrige Name bedeutet, dass Mitarbeiter nach der Krankheit die Auslöser für ihren Ausfall benennen und der Arbeitgeber hoffentlich Abhilfe schafft. Vielleicht ist gerade die Faschingszeit trotz beschriebener Ansteckungsgefahr dazu angetan, sich in Frohsinn und Ausgelassenheit zu üben, um Lebensfreude zu tanken. Möglich, dass der OB auch deshalb nach Zwötzen einlud. Griesgram gibt es schon genug in Gera, wie Zugereiste sagen. Lachen schadet nicht. Es hält gesund. Hellau und schönes Wochenende!