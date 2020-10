Kommentar: Lösung für einen Jahrgang

Im Bildungsausschuss am Montagnachmittag war noch nicht klar, was Schulleiterin Annette Meyer am Dienstag auf Nachfrage verkündete. Alle Untermhäuser Schulanfänger haben im nächsten Schuljahr die Chance, in der Schule in ihrem Stadtteil die Schuleinführung zu feiern. Das Zugeständnis zeigt, dass Schulamt, Stadtverwaltung und Schule aus der verfahrenen Situation in diesem Jahr die richtigen Schlüsse gezogen haben.

Anfang Juli wussten manche Eltern noch nicht, wo ihr Kind ab Ende August zur Schule gehen soll. Dass es in Untermhaus eng wurde, liegt daran, dass statt der zuletzt fünf ersten Klassen nur noch zwei mit insgesamt 50 Schülern gebildet wurden. Damit soll Kurs auf die neue Kapazitätsgrenze genommen werden. Momentan werden mit dem Schulteil in der Friedericistraße noch 306 Kinder beschult. Doch der seit 2017 gültige Mietvertrag läuft am 31. August 2021 aus. In der Gutenbergstraße beträgt die Kapazität 250 Schüler. Die wird mit der Zusage der dritten ersten Klasse gerissen, um ein Jahr zu überbrücken. Denn nicht wie geplant 2021, sondern erst mit dem Schuljahr 2022/23 öffnet die Gemeinschaftsschule in der Karl-Liebknecht-Straße mit 300 neuen Grundschulplätzen. Diese sind eher ungeeignet für Untermhäuser Kinder. Deshalb kommt der Schulträger nicht umhin, langfristig für Untermhaus zu planen.