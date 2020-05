Kommentar: Mit einer Unbekannten

Kein Gejammer stimmten die befragten Gastronomen an. Sie sind froh, wieder das tun zu können, was ihre Leidenschaft ist. Gäste verwöhnen. Dass sie dafür in Vorleistung gehen müssen und auch einkalkulieren, dass die Gemütlichkeit bei großen Abständen, Maskenpflicht und Desinfektionsmittel leidet, ahnen sie. Sie wissen, dass die Mehrwertsteuer vom 1. Juli an bis zum 31. Juni 2021 für Speisen von 19 auf sieben Prozent reduziert wird. Das seit dem 20. März aufgelaufene Minus wird das nicht ausgleichen. Der angekündigte Verzicht auf die Sondernutzungsgebühr für den Biergarten schafft das auch nicht. Doch er wäre eine Geste der Stadt. Auch wenn sich die Wirte noch so gut vorbereitet haben, alles liegt nicht in ihrer Hand. Eine unbekannte Größe bleibt der Gast. Traut er sich wieder in die Restaurants? Wirte freuen sich jetzt über jeden Anruf.