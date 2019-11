Die Stadtverwaltung Gera hat den Arbeitsauftrag des Stadtrates aus dem Mai erfüllt und die für den Geraer Sport relevanten Richtlinien überarbeitet. Das Paket komplett zu schnüren, fehlt noch die Sportförderrichtlinie. Hier sind der Stadt im Moment die Hände gebunden. Denn dem am 5. Dezember 2018 beschlossenen Thüringer Sportfördergesetz fehlt noch immer die Rechtsverordnung zur Verteilung der angekündigten Gelder. Der alte Stadtrat wollte aus zehn Prozent einen Fonds für überregionale Sportereignisse bilden und außerdem Vereinen, die eine Sportstätte selber betreiben bei den Betriebskosten unter die Arme greifen. Auch sollte der Hofwiesenpark für Sportereignisse kostenlos genutzt und nicht zuletzt entgeltfrei auch in der Schwimmsporthalle trainiert werden dürfen. Dass es hier die Vereinskarte gibt, die nicht mehr lange so heißen soll, war ein Angebot der Vereine an die Stadt. Jedes Mitglied zahlt im Monat einen Euro. Damit entgingen die Nutzer der Streichung der Trainingszeiten um ein Fünftel, was zunächst als Maßnahme im Interesse der städtischen Haushaltkonsolidierung geplant war. Jetzt will sich die Stadt bedanken und für jedes Jahr nach Erwerb der Karte dem Vereinsmitglied drei Euro erlassen. Das ist ein feiner Zug. Ebenso wie die Verbesserung des Saunatarifes.