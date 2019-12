Kommentar: Nahverkehr von allen Seiten

Selten wird eine Zeitungswoche so von einem Thema geprägt wie diese. Nein, es geht nicht um die Besinnlichkeit der Weihnachtszeit, von der ich bislang nur gehört habe. Der Nahverkehr bestimmte diese Woche die lokalen Nachrichten. Einiger Frust vor allem im Umland und den Ortsteilen herrscht weiter über den Fahrplanwechsel. Noch mehr Frust dürfte die GVB-Ankündigung steigender Fahrkartenpreise 2020 ausgelöst haben. Dass die GVB-Großbaustelle Wiesestraße dank des so gar nicht winterlichen Wetters ohne größere Pause durchgezogen wird, ist ein kleiner Trost.

Aber nicht nur ins Schienennetz, sondern auch in die Fahrzeuge, die sie nutzen, muss der GVB viel investieren. Der Stadtrat hat dazu in einer erschöpfenden, aber vergleichsweise guten Debatte einen Kompromiss gefunden und – wie üblich bei Nahverkehrsthemen – mit ganz knapper Mehrheit beschlossen. Diesmal ohne kollektive Flucht einer Seite, wie vor vier Jahren, übrigens auch in der Märchenmarktzeit und auch bei einem Nahverkehrsthema, der Straßenbahn nach Langenberg.

Zurück zum GVB heute: Der hat nun die Hoffnung, wenigstens sechs neue Straßenbahnen bestellen zu können, um dafür doppelt so viele Tatras in den verdienten Ruhestand zu entlassen. Die Grenzen zu den Bahnen, die als „Historische Geraer Straßenbahnen“ zu Sonderfahrten aufbrechen, ist hier bisweilen fließend. Den Kopf hinter der Straßenbahn-Traditions-Abteilung, Klaus Doller, durfte ich diese Woche porträtieren. Er reiht sich ein in ein Schar toller Menschen, die alle „Helden der Herzen“ sind. Auch diese Aktion unserer Zeitung und des Unternehmers Mike Fischer bringt mich wieder zum Thema der Woche. Den neben Nahverkehrs-Historie durfte dank Mike Fischer auch ein Blick in die Zukunft geworfen werden. Ob autonome Mini-Shuttlebusse ohne Personal und ohne zu erhaltende Schienen perspektivisch die Geldsorgen des GVB lösen können, bleibt aber abzuwarten.