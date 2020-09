Kommentar: Neue automobile Welt

Dass ausgerechnet zur Automarkt-Premiere am Sonnabend der Himmel seine Schleusen öffnete, war schade. So fand der große Aufwand unter freiem Himmel nicht das Publikum, das sonst bei Autothemen sicher ist. Manche treue Kunden kamen, um dem Personal ihres Autohauses den Rücken zu stärken und nicht wenige Neugierige ließen sich aufs Testen ein. So rollten Elektromobile leise vom Platz. Wer jetzt schon mit Automatik-Getriebe fährt, dem soll das Umsteigen nicht sehr schwer fallen. Einen Schalthebel gibt es in den batteriegetriebenen Gefährten nicht und der linke Fuß hat auch nichts mehr zu tun. Mit dem Lösen des Bremspedals geht die Fuhre ab. Bei freier Strecke sofort mit vollem Drehmoment. Wer sich darauf einließ, bekam einen Einblick in eine neue automobile Welt. Nach der Frage an sich selbst: Bin ich bereit dafür?, folgen sogleich die an die technische Umgebung: Reichen die Ladepunkte aus? Ist das Netz stark genug, wenn in immer mehr Haushalten Ladeboxen installiert werden? Müsste perspektivisch nicht jede Stellfläche in den Geraer Parkhäusern mit einer Lademöglichkeit versehen werden? Die Fahrzeuge mit dem großen E im Kennzeichen werden auch auf Geras Straßen mehr. Ist die Stadt für sie bereit?