Wort zum Sonntag: Ostern als Chance

„Der Herr ist auferstanden“, so lautet ein alter christlicher Ostergruß. Darauf folgt die bestätigende Antwort „Er ist wahrhaftig auferstanden“. Ob in deutscher, englischer, russischer oder griechischer Sprache, dieser Gruß geht seit vielen Jahrhunderten um die ganze Welt, schon lange vor Telefon und Post.

Umso leichter lässt sich der Ostergruß im digitalen Zeitalter weitersagen. Selbst wenn in Kirchen keine Gottesdienste stattfinden und manche Traditionen nicht in der gewohnten Art und Weise ausgeübt werden können, so bleibt doch die Osterbotschaft dieselbe. Ostern ist das Fest der Hoffnung, weil Gott selbst in die Welt und damit auch in unser Leid, in unsere Ängste und Sorgen gekommen ist. Jesus am Kreuz wird zum Symbol für Gottes unerschöpfliche Liebe zu uns Menschen. Er selbst hat mit seiner Auferstehung den Tod, und damit alles Dunkle und Bedrohliche überwunden und besiegt. Nirgends lässt sich Hoffnung so begreifen wie an Ostern.

Verbunden damit wird Ostern auch zu einem Fest des Friedens. Als sich der auferstandene Jesus seinen Jüngern zeigte, hat er ihnen den Frieden zugesprochen und damit ein Beispiel gegeben, wie wir uns untereinander Gottes Segen und den Frieden wünschen können. Und das geht ganz ohne Aufwand, über den Balkon und den Zaun hinweg, per Handy oder Social Media. Im Jahr der Kontaktsperre, ohne Ostermärkte, Konzerte und Gottesdienste, nehmen wir vielleicht unsere Umwelt bewusster wahr als sonst. Selbst wenn Spaziergänger einen sicheren Bogen machen, können sie mühelos den Entgegenkommenden Frohe Ostern wünschen. Das Team der Kita Schatzkiste ließ es sich nicht nehmen, den Familien einen gebastelten Gruß in die Briefkästen zu stecken. Die Welt ist voller Chancen für kleine Aufmerksamkeiten. In diesem Sinn: Frohe Ostern.