Kommentar: Realistisch bleiben

Erfurt, Eisenach und Altenburg haben ihre Märkte in der Adventszeit abgesagt. In der Region haben sich dazu auch die Münchenbernsdorfer und die Ronneburger mit ihrem Pyramidenfest durchgerungen. Die Weidaer wollen Mittwoch entscheiden. In Gera drückt man sich weiter um eine Entscheidung und macht damit die Lage nicht besser. Der 3. November war wiederholt als der Tag der Wahrheit angekündigt worden. Warum dieses Datum gewählt wurde, darüber hüllt man sich in Schweigen und warum ein ganzer Arbeitstag gebraucht wurde, um dann doch die Leute weiter hinzuhalten, ist auch nicht zu verstehen. Seit 10 Uhr versuchte unsere Redaktion ein Ergebnis zu erfahren und wurde immer wieder vertröstet. Morgens mit der Bemerkung, dass der 3. November nur inoffiziell genannt worden sei und mittags mit dem Hinweis, das „nachher“ eine Entscheidung mitgeteilt werde. Am späten Nachmittag stand auf der städtischen Internetseite weiter zu lesen: „Die Durchführung des Geraer Märchenmarktes wird aufgrund der aktuellen Lage in Kürze entschieden“.

Warum nur blickt man im Rathaus der Realität nicht ins Auge, stellt die Märchenfiguren in die Stadt und lässt den Weihnachtsmann von Kindergarten zu Kindertagesstätte und Grundschule ziehen, um in diesem anderen Jahr das Weihnachtsfest anders vorzubereiten. Ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen, dass mit Abstand und Maske unterm Rathausturm Glühwein getrunken wird.