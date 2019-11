Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Schnelle Schule

Das ist ungewohnt für Gera. Wie schnell ein Schulbauvorhaben wachsen kann, ist in Sichtweite des Hauptbahnhofes zu beobachten. Hier an einem so zentralen Platz, wurde am 4. April dieses Jahres der Spatenstich gesetzt. Hier soll nächsten Sommer der Schulbetrieb starten. Freilich ist es kein Altbau mit seinen Tücken im Verborgenen. Doch der mit sechs Jahren noch junge Schulträger hat Wert auf eine gute Planung und frühzeitige Ausschreibung gelegt. Das kommt ihm und bald den Kindern zugute. Dass das erworbene Gelände mit insgesamt 10.000 Quadratmetern größer gewählt wurde, verrät auch der Name der Trägergesellschaft. In dem Wort Bildungswerk steckt mehr als eine Schule. Ein Kindergarten auf dem Areal würde das Konzept vervollständigen. Doch für dieses Flurstück ist ein Bebauungsplanverfahren nötig. Das braucht anderthalb Jahre, so dass auch Zeit für den Abriss der alten Industriegebäude dort bleibt. Dank Unterstützung der von Wiese-Stiftung ist der Schule ein Parkplatz an der Ecke Franz-Mehring-Straße/Zabelstraße sicher. Die Stiftung erwirbt die Fläche von der Stadt und verpachtet sie ans Bildungswerk. Derzeit stellen die 15 Schulmitarbeiter ihre Fahrzeuge noch auf dem Schulgelände ab. Doch dem ersten Bauteil fehlen noch Aula, Gebetsraum und Turnhalle.