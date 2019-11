Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Sie stehen zu ihrem Wort

Nur sechs Wochen sind vergangen und das Versprechen ist eingelöst. Wer sie erlebt hat, die Macher des Kalten Hundes, muss beeindruckt gewesen sein. Meinen Respekt haben sie sich schon an jenem kalten ersten Oktoberwochenende verdient. Damals als sie froren und nasse Füße vom Regen bekamen, lag schon ein Dreivierteljahr Vorbereitung hinter ihnen. Doch das Rekordteam und alle die auch ganz zufällig zu Helfern wurden, bissen die Zähne zusammen. Die erste Freude, die das Schuften vergessen machte, war der gewonnene Rekord. Der Jubel auf der Bühne in der Neuen Landschaft war groß. Ein Strahlen überzog die Gesichter der Frauen und Männer in ihren schwarzen Jacken mit dem Rekordteam-Aufdruck. Viel Zeit zum Feiern blieb nicht. Das Naschwerk wollte verkauft werden. Ungeahnt viele Käufer drängelten sich an den Holzbrettern. Auch sie alle haben Anteil, dass am Sonnabend das Geschenk möglich wurde. Die Warteliste auf die vom Verein We4Kids ins Leben gerufene Fahrzeug-Hilfsaktion zählt aktuell sieben Familien. Dass es jetzt genau Roglers traf, erklärt sich aus der Summe der Krankheiten, die das Leben von Luis einschränken.

Frieren ist nichts gegen die Lebenskraft, die Familien wie die von Luis täglich aufbringen. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die Wort halten und einander helfen.