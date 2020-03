Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Stadtrat ist älter als Gera

Gera ist auch jung. Diese Seite der Stadt will die Rathausspitze künftig stärker betonen. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Weil aber Leute, die über Vierzig sind, nur schwer wirklich den Nerv der ganz Jungen treffen können und manchmal gar nicht wissen, wie jene ticken, will der Oberbürgermeister persönlich zum Gespräch einladen. „Nicht gut gemeint ist auch gut gemacht“, sagt er selbst. Die jungen Geraer sollen gefragt werden. Was wünschen sie sich für Ihre Heimatstadt? Was wäre das Argument, das sie zum Hierbleiben bewegen könnte? Wo wollen sie sich selbst einbringen?

Die Idee, auf junge Leute zuzugehen, sie einzubeziehen und ihnen nichts vorzusetzen ist ehrenwert. Doch warum sind die Parteien und Wählergemeinschaften vor der Stadtratswahl 2019 nicht schon auf die Idee gekommen? Auf den meisten Listen rangierten die wirklich Jungen hinten. Nur FDP und Linke bildeten die Ausnahmen. Sie räumten dem Nachwuchs auf Platz 4 und fünf echte Chancen ein. Geschafft hat es nur die Kandidatin der Linken. Xenia Schubert ist mit Jahrgang 2000 das jüngste Stadtratsmitglied. Die nächsten „Jungen“ sind Jahrgang 1986 und 1985. Im Durchschnitt ist der Stadtrat 55 Jahre alt und damit älter als Gera mit einem Altersdurchschnitt von 48,3 Jahren.