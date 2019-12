Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Suche nicht beendet

Die Bezeichnung der Dienststellen innerhalb der Stadtverwaltung geriet für manche zum Zungenbrecher. Wer das „st“ in den Fachdiensten beim Aussprechen zum „sch“ werden ließ, erinnerte zugleich an den früheren SPD-Oberbürgermeister und seine schwäbische Aussprache. Abgeschaut hatte er sich die Gliederung damals von anderen sozialdemokratisch regierten Landkreisen und Städten. Sie war der Anfang der bis 2012 geplanten Verwaltungsstrukturreform. Doch was hat sie gebracht? Vornehm wurde in jenem Jahr nicht wiedergewählt und seine Nachfolgerin Viola Hahn erfand eigene Strukturen.

Noch immer sucht die Geraer Stadtverwaltung nach einer effektiven Konstruktion der Verwaltungsarbeit. Eine, die für Außenstehende nachvollziehbar ist und keine Mehrarbeit innerhalb der Verwaltungsstuben erzeugt. Jetzt ist Julian Vonarb am Zug. Voraussichtlich im neuen Jahr soll die Suche abgeschlossen werden. Dazu gehören muss unbedingt auch die Art des Umgangs mit den städtischen Immobilien. Neben dem neuen Amt für Hochbau und Liegenschaften hat sich die Stadt hier die Elstertal Infraprojekt zum Dienstleister gemacht. Mit dem Effekt, dass Verantwortlichkeiten undurchsichtig sind und dass ein Subunternehmer der Presse den Zugang zum städtischen Hofwiesenbad für ein Foto verbieten kann.