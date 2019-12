Kommentar: Unvermittelt, aber nicht unbegründet

Der CDU-Vorstoß zum Radverbot in den Fußgängerzonen im Stadtzentrum kam etwas unvermittelt, wenn auch sicher nicht unbegründet. Das Radfahren gerade auf der Sorge war und ist umstritten. Dabei sei ein Ergebnis der versuchsweisen Öffnung der Sorge gewesen, dass sich die Gefährdungslage für Fußgänger eigentlich nicht verändert habe, wie Stefan Prüger, der damalige Radverkehrsbeauftragte der Stadt, erinnert. Weil die Gefahr auch beim Fahrradverbot bestand. Durch die Öffnung neu auf der Sorge unterwegs seien im Grunde die disziplinierten Radfahrer, meint Prüger, die anderen wären auch unerlaubt dort lang gefahren. Es steht und fällt mit dem Bewusstsein der Radfahrer, sich hier weiterhin in einer Fußgängerzone zu bewegen. Und hier kann rücksichtsloses und zu schnelles Fahren unabhängig von einem Verbot geahndet werden. Ob und wie kontrolliert wird, steht auf einem anderen Blatt.

Es ist gut, dass das Thema noch einmal angesprochen wurde, es ist aber auch gut, dass es in die Diskussion zum neuen Radverkehrsplan eingebettet wird. Viel schöner wäre es, und das knüpft an die Debatte um den Zebrastreifen am Stadtgraben an, wenn sich alle an die Grundregeln „ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht“ halten würden, die nicht ohne Grund ganz vorn in der Straßenverkehrsordnung stehen.