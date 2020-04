Kommentar: Weite Verbreitung erwünscht

Anstecken will man sich jetzt ja eher nicht. Schon gar nicht mit dem unberechenbaren Coronavirus, denn die Folgen sind nicht abzuschätzen. Dem Spendenfieber wünscht man aber geradezu ein Überspringen von Wirt zu Wirt, denn die Effekte sind ausschließlich positiver Natur.

Wie schön, dass mit dieser Plattform Kleinunternehmer in den Blick genommen werden, die als Ersatz für ausfallende Geschäfte online gerade nichts feilbieten können. Noch dazu, wo die Geber selbst entscheiden, für wen und wieviel. Die Geldspritzen, die als einzige Gegenleistung ein Überleben der Empfänger bis nach der Corona-Krise erhoffen, sind uneigennützig. Niemand muss hier etwas zurückzahlen, keiner stellt Bedingungen.

Anders bei den jetzt viel verkauften Gutscheinen aller Art, für die später eine geldwerte Leistung erwartet wird. Noch dazu, wo zum Zeitpunkt X, wenn Geschäfte, Restaurants und Kultureinrichtungen wieder öffnen, alle gleichzeitig ihre Gutscheine einlösen werden. Dann fehlt es an zahlendem Publikum. Im schlechtesten Fall bedeutet das monatelang nur Gutscheine abarbeiten, ohne dass Geld in die Kasse kommt. Beim Spendenfieber jedoch gibt man etwas her für einen guten Zweck, ohne den Empfänger in die Bredouille zu bringen. Da macht man doch gerne mit.