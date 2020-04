Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Widerspruch beherrschen

In Gera stiegen die Fallzahlen der Corona-Infizierten zuletzt schneller an. Trotzdem wird auch in Gera mit dem Öffnen der meisten Läden am Freitag ein erster großer Schritt zur Lockerung des Alltagslebens unternommen. Das sieht die Rechtsverordnung des Freistaates vor. Diesen Widerspruch zu beherrschen, bereitete die Stadt Gera seit vergangenem Wochenende die Pflicht zum Maskentragen vor. Das Besondere im Vergleich zu inzwischen allen Bundesländern ist, dass eben auch in den genannten Parks und auch auf dem Wochenmarkt Mund und Nase bedeckt werden müssen, um nicht beim Husten, Niesen oder feuchter Aussprache andere anzustecken.

