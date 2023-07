Kommt Posthumus wieder zurück nach Gera?

Gera. Unterstützer und Freunde des einstigen Denkmals haben dessen „Auferstehung“ in Gera zum Ziel.

Wer zur Fête de la Musique am Johannisplatz vorbeikam, staunte nicht schlecht als er dort ein Modell des 1958 abgebauten Posthumus-Denkmals sah. „Das in Originalgröße aufgestellte Modell erinnerte die Geraer an dieses Denkmal und an die Schandtat des Abrisses. Zur Sommersonnenwende haben wir gemerkt, wie viele Bürger es begrüßen würden, wenn dieses Denkmal zurückkehrt“, resümiert Manfred Taubert von der Interessengemeinschaft zur Wiedererrichtung des Posthumus-Denkmals. „Natürlich gab es nicht nur positive Meinungen. Während manche Bürger gleich für die Wiedererrichtung spenden wollten, blieben andere skeptisch. Bis wir Spenden einsammeln können, wird noch einiges Wasser die Elster hinunterfließen. Aber der Anfang ist gemacht und natürlich ist auch ein klarer Standpunkt der Stadt Gera gefragt“, weiß Taubert.

Identitätsstiftend für Gera

Die Verdienste von Posthumus für die Stadt Gera sind groß, nur zwei Punkte sollen hier erwähnt werden: Zum ersten, die Gründung des Rutheneum und zum zweiten, die Ansiedlung des niederländischen Kaufmanns Nicolaus de Smit und die damit verbundene Entwicklung der Textilindustrie in Gera. „Natürlich kommen auch immer wieder Stimmen auf, die auf die Reußen nicht gut zu sprechen sind. Doch man sollte immer bedenken: Zwischen Posthumus und dem in die Schlagzeilen gekommenen Heinrich liegen Jahrhunderte. Posthumus ist für die Stadt Gera identitätsstiftend und an ihm kommt keiner vorbei, der sich ein wenig mit unserer Stadtgeschichte beschäftigt“, betont Taubert.

Die Interessengemeinschaft Posthumus-Denkmal ruft alle am Denkmal interessierten Bürger auf, die Wiedererrichtung zu unterstützen. Interessenbekundungen und Hinweise können gerne per E-Mail an posthumus-gera@web.de mitgeteilt werden.