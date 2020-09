Ansprechpartnerinnen im neuen Service-Punkt in Gera sind Marina Stüwe (links) und Heidi Kaul.

Gera. Die Stadt Gera eröffnet einen Service-Punkt für alle Generationen in der Heinrichstraße.

Kompass für das Leben in Gera

Zwischen Spielhalle und Bestattungsinstitut hat am Montag in der Geraer Heinrichstraße 43 eine neue Anlaufstelle eröffnet. Sie will ein Service-Punkt für alle Generationen sein.