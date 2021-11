Kontaktverfolgung durch Gesundheitsamt Gera nur noch eingeschränkt möglich

Infizierte Personen werden nicht mehr in jedem Fall telefonisch kontaktiert und beraten, teilt das Gesundheitsamt mit (Symbolfoto).

Gera. Angesichts von teils über 100 Corona-Fällen am Tag appelliert die Stadt an eigenverantwortliches Handeln. Infizierte werden nicht mehr in jedem Fall angerufen. Der Krisenstab arbeitet wieder.

Angesichts steigender Corona-Zahlen kann das Gesundheitsamt der Stadt Gera die Kontaktnachverfolgung nicht mehr vollumfänglich wahrnehmen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Augenmerk liege bei gefährdeten Personengruppen, zum Beispiel in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen, auf Haushaltsangehörigen sowie auf größeren Ausbruchsgeschehen. Bei zum Teil mehr als 100 Fällen am Tag sei es nicht mehr möglich, alle Bürger anzurufen.

Quarantänebescheide würden schnellstmöglich versendet und man bitte bei Verzögerung um Verständnis. Das Gesundheitsamt setzt auf eigenverantwortliches Handeln bei Menschen, die sich infiziert haben. Diese sollten sich umgehend isolieren und ihre Kontakte selbstständig informieren. Infizierte Personen werden nicht mehr in jedem Fall telefonisch kontaktiert und beraten. Wenn das Gesundheitsamt über ein positives PCR-Testergebnis informiert wird, erhalten die betreffenden Personen schnellstmöglich ihren Quarantänebescheid.

Die engen Kontaktpersonen können entweder den ausgefüllten Fragebogen (zu finden im Internet auf www.corona.gera.de/betroffen) oder einfach ihre persönlichen Daten ans Gesundheitsamt , Email: teamcorona@gera.de, schicken. Die Quarantänedauer für enge Kontaktpersonen beträgt zehn Tage seit dem letzten Kontakt. Wenn Kontaktpersonen keine Symptome haben, kann die Quarantänedauer mit PCR-Test frühestens am fünften Tag, mit Schnelltest am siebten Tag der Quarantäne verkürzt werden. Dennoch sollte man seine Gesundheit weiter beobachten, die Erkrankung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt aktiv werden.

Für Infizierte Personen dauert die Quarantäne 14 Tage und kann nicht verkürzt werden. Sie endet, wenn die Person keine Symptome mehr hat und mit einem negativen Schnell-Testergebnis ist dann die Sicherheit gegeben, dass man nicht mehr ansteckend ist. Die Tests müssen von den betroffenen Personen selbst organisiert werden und der Befund per E-Mail übermittelt werden an teamcorona@gera.de. Eine Liste der aktuellen Teststellen ist unter www.corona.gera.de/tests zu finden.

Auch bei einem positiven Selbsttest-Ergebnis werden Betroffene gebeten, sich eigenständig um einen PCR-Test zu kümmern, bei Symptomen den Arzt mindestens telefonisch kontaktieren. Bis zum Ergebnis des Tests müssen sich die Personen isolieren. Fällt der Test negativ aus, kann die Quarantäne beendet werden.

Das Team im Gesundheitsamt sowie die Bürgerhotline werden auch wieder durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung unterstützt. Zudem hat der Krisenstab der Stadt Gera am 15. November wieder seine Arbeit aufgenommen.