Kontroverse über Klima-Schulprojekt in Gera und Schmölln reicht bis zum Landtag

Alles begann mit einer Absage. Als unsere Zeitung vergangene Woche über ein Projekt des Vereins Multivision mit dem Namen „Energievision2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ an Gymnasien in Gera und Schmölln berichten wollte, hieß es am Geraer Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium, die Veranstaltung werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Obwohl es zuvor eine Einladung des Vereins gab. Aber warum? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen und das führte uns über besorgte Eltern, die AfD, das Bildungsministerium bis zum Thüringer Landtag. Was war passiert?

Unmut in Sozialen Netzwerken bereits Mitte Januar

Im Internet machte schon vor dem Termin ein Facebook-Post von Peter Schmidt die Runde. Bereits am 13. Januar postete der Geraer Unternehmer ein Schreiben von einem anderen Geraer Gymnasium, das sein Sohn mit nach Hause gebracht habe. Eine Elterninformation über eben jenes Projekt, das laut Veranstalter Schüler für Klimapolitik sensibilisieren soll. Inhalt sind auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Peter Schmidt schreibt auf Facebook: „Eine Ansammlung selbst ernannter Klimaretter möchte Vorträge darüber halten, dass die CO2-Emissionen um 90 Prozent gesenkt werden müssen.“ Der Beitrag wurde vielfach kommentiert, meist zustimmend. Wir fragten Peter Schmidt, worin genau seine Kritik bestehen würde. „Ich finde es richtig, dass über Umweltschutz informiert wird“, sagt er. Das Problem sei, dass das Projekt aber „nur eine Sichtweise der Dinge“ präsentieren würde, die Veranstaltung während der Schulzeit stattfindet und zudem 3,50 Euro pro Schüler zu entrichten seien.

Schulamt rät zur nicht öffentlichen Veranstaltung

War Kritik in Sozialen Netzwerken also der Anlass, warum unsere Zeitung nicht berichten durfte? Auf Anfrage beim Thüringer Bildungsministerium hieß es, dass im Falle des Liebe-Gymnasiums das Schulamt der Schule empfohlen habe, „die Veranstaltung nicht öffentlich durchzuführen, um keine unnötige Unruhe in die Schule und den Unterrichtsablauf zu bringen.“ Ralf Zöller, Schulleiter des Karl-Theodor-Liebe-Gymnasiums in Gera erklärte: „Vom Schulamt hatte ich vor der Veranstaltung Informationen erhalten, dass sowohl von einem Kreiselternsprecher als auch von einem Politiker Anfragen zu dieser Veranstaltung gestellt wurden.“

Kleine Anfrage an Thüringer Landtag auf dem Weg

Es stellte sich heraus, dass der Geraer AfD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Lauerwald eine Kleine Anfrage an den Landtag gestellt hatte. Schriftlich teilt Lauerwald mit: „Das Projekt Energievision2050 ist unwissenschaftlich, einseitig und unkritisch, da es vor allem die Position des unbewiesenen, anthropogen verursachten Klimawandels propagiert“. Gemäß des Beutelsbacher Konsens, nachdem Lehrer Themen kontrovers darstellen müssen, sei eine solche Veranstaltung aus seiner Sicht „inakzeptabel“.

Der Verein Multivision bekräftigt: Klimawandel unumstritten

Was sagt der Verein zu dieser Kritik? Jonas Laß von Multivision erläutert: „Dass die durch menschliches Handeln emittierten Treibhausgase Hauptverursacher des Klimawandels sind, ist in der Wissenschaft unumstritten.“ Das Projekt solle Schüler dazu anregen, „Visionen für eine klimaneutrale Zukunft zu entwickeln“. Die AfD habe sich in dieser Angelegenheit noch nie mit ihnen in Verbindung gesetzt.

Geraer Schulen betonen: Klimawandel wird kontrovers diskutiert

Auch Schulleiter Ralf Zöller stellt klar: „Thematisch spielt der Klimawandel in allen Unterrichtsfächern immer wieder eine Rolle. Somit sind die Schüler der Sekundarstufe zwei auf dieses Thema vorbereitet, können diskutieren und im Dialog mit den Vortragenden Meinungen kund tun.“ Weiter habe er von Fachkollegen ausschließlich positives Feedback über die Veranstaltung erhalten. „Auch die Schüler fanden nicht, dass die Vortragsinhalte einseitig geprägt waren“, schreibt er.

Veranstaltung wird auf Bundesebene unterstützt

Währenddessen hat Silvia Wallstabe, Schulleiterin des Goethegymnasiums in Gera, die Landtagsanfrage des AfD-Abgeordneten bereits auf dem Schreibtisch. Auch an ihrer Schule hat die Veranstaltung bereits stattgefunden. Unserer Redaktion hat sie ihre Antworten weitergeleitet. „Bei dieser Veranstaltung wurde das Thema durchaus kontrovers diskutiert. Außerdem sieht die Schulleitung in dieser Veranstaltung einen aktiven Beitrag, gesellschaftspolitisch relevante Themen in die Schule zu holen“, so die Reaktion der Schulleiterin auf die Anfrage. Die Veranstaltung habe fächerübergreifenden Bezug zu vielen Lehrplänen und werde unter anderem vom Umweltbundesamt und dem Max-Planck-Institut für Meteorologie sowie vom Bundesministerium für Entwicklung unterstützt.

Bildungsministerium: „Einwände sind unberechtigt“

Auch das Bildungsministerium positioniert sich. „Nein, die Einwände sind unberechtigt“, heißt es. Eine einseitige politische Beeinflussung der Schüler sei ausgeschlossen und es sei auch nicht unüblich, dass für Veranstaltungen an Schulen ein Unkostenbeitrag erhoben wird, heißt es. Weiter habe Bildungsminister Helmut Holter (Linke) den Schulen zum Umgang mit den „Fridays for future“-Demonstrationen empfohlen, die Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel in die Schulen zu holen, teilt das Ministerium mit.