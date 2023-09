Konzert der Superlative auf Geraer Bühne

Gera. Über 400 Musiker und Sänger bei Arnold Schönbergs Gurre-Liedern im Geraer Kultur- und Kongresszentrum dabei.

Am Donnerstagabend gab es im Kultur- und Kongresszentrum Gera die Generalprobe für das 1. Philharmonische Konzert. Auf dem Programm stehen Arnold Schönbergs Gurre-Lieder, eines der größtbesetzten Werke der Musikliteratur. Das Städtepartnerschaftskonzert zum "Europäischen Kulturhauptstadtjahr Timişoara 23" hat am Freitag, 22. September, in Gera Premiere. Am Samstag folgt eine zweite Aufführung, für die es noch Karten gibt. Realisiert wurde das musikalische Großprojekt mit über 400 Mitwirkenden in Kooperation der Philharmonischen Orchester und Chöre der Partnerstädte Gera und Timişoara und dem Konzertchor des Rutheneums. Am 29. und 30. September stehen die Akteure dann in der Kulturhauptstadt Europas, in Timişoara, auf der Bühne.