Der Kinderchor zum Abschlussfest in der Salvatorkirche im vorigen Jahr.

Konzert und Fest zum Schuljahresabschluss am Geraer Rutheneum

Gera. Am 4. Juli wird in der Salvatorkirche musiziert und auf dem Schulgelände sowie in der Burgstraße gefeiert.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende. Schüler und Lehrer am Geraer Gymnasium Rutheneum treffen die letzten Vorbereitungen zum Abschluss eines anstrengenden Jahres. Am Dienstag, 4. Juli, soll noch einmal mit Schülern, Lehrern und Freunden gefeiert werden. 15.30 Uhr findet dazu in der Salvatorkirche das traditionelle Schuljahresabschlusskonzert mit Orchester, Kinder-, Mädchen- und Konzertchor statt. Im Bild Mitglieder des Kinderchors zum Abschlusskonzert im vorigen Jahr.

Im Anschluss lädt das Gymnasium von 17 bis 20.30 Uhr zu Spiel, Spaß und vielfältigen Aktivitäten auf den Schulhof und in die angrenzende Burgstraße ein. Der Eintritt ist frei.