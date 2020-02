Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert zugunsten der Städtepartnerschaft Gera – Skierniewice

Am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr, lädt der Förderverein der Geraer Musikschule „Heinrich Schütz“ zum Hausabend in den Friederici-Saal in der Musikschule am Biermannplatz 1 ein. Das Benefizkonzert „Intermezzo piccolo“ findet zugunsten von „25 Jahre gemeinsame Projekte der Musikschulen Gera und Skierniewice“ statt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Die Musiker Peter Wiegand an der Violine, Benjamin Stielau am Klavier und Cornelius Herrmann am Violoncello gestalten den Abend mit Interpretationen virtuoser Meisterstücke von Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel sowie von Fauré, Drdla und Berens.

Die Städtepartnerschaft zwischen Skierniewice und Gera soll auch in diesem Jahr – nach einem Vierteljahrhundert – wieder aktiv gelebt werden, betont der Förderverein. Geplant ist demnach der Besuch einer Delegation aus der Musikschule Skierniewice in Gera und eine Reise einiger Musikschüler und Lehrer aus Gera nach Skierniewice. Die Spenden, die im Rahmen des Benefizkonzertes gesammelt werden, sollen dafür verwendet werden.

Die polnische Stadt Skierniewice ist eine von 12 Partnerstädten Geras. Weitere sind Goražde (Bosnien-Herzegowina), Timisoara (Rumänien), Sliven (Bulgarien), Saint-Denis (Frankreich), Rostow am Don und Pskow (beide Russland), Plzen (Tschechien), Kuopio (Finnland), Fort Wayne (USA), Arnhem (Niederlande) sowie Nürnberg.