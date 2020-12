Kostenfreie Beratung für potenzielle Rückkehrer in den Landkreis Greiz

Greiz Das Landratsamt Greiz will mit einer Hotline am 29. Dezember jene abholen, die am Ende eines ereignisreichen Jahres mit dem Gedanken einer Rückkehr spielen.

Greiz. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz bietet am 29. Dezember eine Beratungshotline für all diejenigen an, die sich vorstellen können, wieder in ihrer alten Heimat zu leben und zu arbeiten.

Am Ende eines ereignisreichen Jahres mit vielen Herausforderungen im Beruf und in der Familie spielt womöglich der ein oder andere mit dem Gedanken, den Lebensmittelpunkt wieder in den Landkreis Greiz zu verlagern. Dabei will das Team der Wirtschaftsförderung im Landkreis Greiz unterstützen.

Die eingerichtete Hotline soll potenziellen Heimkehrern oder deren Angehörigen am 29. Dezember zwischen 10 und 17 Uhr die Möglichkeit einer unverbindlichen Beratung bieten. Welche Jobaussichten bestehen im Landkreis Greiz? In welchen Branchen gibt es steigenden Bedarf? Wie gestalten sich darüber hinaus Wohnraumsituation, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Nahverkehrsangebote und so weiter? An welchen Stellen kann ich mich weitergehend informieren?

Die Beratung ist kostenfrei. Interessenten können am 29. Dezember zwischen 10 und 17 Uhr anrufen unter Telefon: 03661/876-427.