Gera. Neben der Zentralapotheke Am Puschkinplatz kann auch die Rossplatz-Apotheke kostenlos Corona-Schnelltests durchführen.

Kostenlose Corona-Schnelltests in Gera: Gewissheit in Minuten

Neben der Zentralapotheke Am Puschkinplatz ist seit dem 8. März auch die Rossplatz-Apotheke in Gera offiziell vom Gesundheitsamt Gera mit der kostenlosen Durchführung von Corona-Schnelltests beauftragt. Corona-Blog: Impfzentren in Erfurt und Gera schließen – Verordnung wird nicht kurzzeitig geändert