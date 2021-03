Kraftsdorf: Betrügerbande bietet Pflasterreinigung an

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einer Betrügerbande aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Am Mittwoch, dem 17. Februar 2021 wurde gegen 11.30 Uhr ein Ehepaar von zwei männlichen Personen in der Niederndorfer Straße in Kraftsdorf angesprochen, wie die Polizei berichtete.

Diese boten dem Paar Pflasterreinigungsarbeiten an. Weil ein Abschnitt zur Probe zufriedenstellend geputzt wurde, erhielten die beiden den Auftrag. Das Rentnerpaar bezahlte eine kleinere vierstellige Summe als Anzahlung für die bevorstehende Leistung.

Allerdings nutzten die angeblichen „Arbeiter“ einen unbeobachteten Moment und flüchteten mit ihrem Auto (weißer Kastenwagen oder umgangssprachlich „Hundefänger“ mit der Aufschrift „Hofreinigung Baginski“), ohne ihre Arbeiten zu beginnen.

Deshalb sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug, der Betrügerbande oder zum Tatgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0365 / 8234 1433 entgegen.

