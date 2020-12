Kraftsdorf: Der schönste Mann im Heim kreist mit den Hüften

Von Ilona Berger

Kraftsdorf. „Sogar in Italien und in Algerien sind wir bekannt“, sagt der Inhaber der Seniorenresidenz „Wohnen Plus“ in Kraftsdorf Dirk Beyer. „Unser Tanz-Video nach dem Jerusalema-Song wurde schon über 123.000 Mal angeklickt.“ Er ist weltweit der virale Hit in der Corona-Zeit und stammt vom südafrikanischen Künstler Master MG. Die Musik versprüht Lebensfreude. Italienische Marinesoldaten, Nonnen, Sportler oder Mönche vorm Vatikan wiegen sich im Takt. Dem folgen mit großem Spaß die Bewohner der Kraftsdorfer Residenz und deren Mitarbeiter. Sie alle zeigen Rhythmus und glückliche Gesichter, ob beim Reinigen des Flures, in der Küche, im Empfangsbereich, beim Kaffeeklatsch, auf der Sitzbank, im Rollator oder im Rollstuhl.

Eine besondere Choreografie dachte sich „der schönste Mann im Heim“ aus, wie sich Georg Födisch lachend nennt. Er kreist mit seinen Hüften und schwenkt seinen Hut. Mit dem geht er immer raus. „In dem Alter noch so berühmt zu werden, schafft mancher in jungen Jahren nicht.“ Der 85-Jährige ist schlagfertig und hat stets einen passenden Spruch parat. Das Video war für ihn eine schöne Abwechslung. Früher wäre er ein leidenschaftlicher Tango-Tänzer gewesen und sehr begehrt. „Heute noch“, fügt er verschmitzt hinzu. Der gelernte Kfz-Schlosser wollte mal Bauchtänzer werden, begründet er seinen Schwung in den Hüften.

Seit der Eröffnung der Residenz 2013 wohnt Georg Födisch hier. Vor Weihnachten wurde das Video als Überraschung zu seiner Tochter nach Nürnberg gesendet.

„Auch meinen Verwandten hat das Video gefallen“, lässt Christa Pietsch wissen. „Ich bekam Anrufe.“ Ihre Gymnastikbewegungen habe sie gleich beim Drehen eingebaut. „Sport hält fit, sonst wird man steif“. Prompt tritt die 90-Jährige den Beweis an. Beim Beugen kommt sie mit ihren Fingerspitzen auf den Fußboden. Christa Pietsch wohnt seit zwei Jahren in der Residenz. „Das ist jetzt mein Zuhause. Die Betreuer sind sehr nett und ich werde gut versorgt.“

Die Idee für das Video hatte Nicole Petzold. „Im Netz entdeckte ich, wie ein Pflegeheim zu Jerusalema tanzte. Da dachte ich, das können wir auch umsetzen“, so die Ergotherapeutin. Sie fragte die Bewohner und Mitarbeiter. Alle zeigten sich begeistert und die 37-Jährige legte mit dem Filmen los. Nach der Arbeit wurden die Szenen zusammengestellt. Der fertige dreiminütige Beitrag wurde dem Chef gezeigt und am 17. Dezember ins Netz gestellt. Seitdem erobert das Video mit den fröhlichen Senioren die Herzen der Menschen.

„Durch Corona konnten wir keine Weihnachtsfeier mit den Bewohnern und deren Angehörigen machen“, sagt Beck. „Also haben wir uns anders beschenkt. Und jetzt sehen alle gespannt dem Beginn der Impfungen entgegen. Wir sind gut darauf vorbereitet.“