Der Eingang zur Geraer Stadtverwaltung am Kornmarkt.

Gera. Im Durchschnitt des ersten Halbjahres waren 10,12 Prozent der Beschäftigten in der Stadtverwaltung Gera arbeitsunfähig.

„Der Krankenstand in der Stadtverwaltung hat sich deutlich beruhigt“. So beschrieb Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) die Situation in der jüngsten Hauptausschusssitzung.