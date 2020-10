Krimibücher von Geraer Autoren übergeben

Noch bis zum 18. Oktober ist die Sonderschau „Geliebt, gehasst, geduldet - Groschenhefte in der DDR“ im Stadtmuseum Gera zu sehen. Auch Hans Thiers, Sachbuchautor und Kriminalrat a. D., gehörte zu den Besuchern. In einer Vitrine entdeckt er zwei Krimi-Hefte von Günter Radtke „Gespensterjagd“ und „Treffpunkt Autobahn“. Drei Fälle, an deren Aufklärung der ehemalige Geraer und Kriminalist beteiligt war, finden sich auch in einem der Thiers Bücher wieder.

Durch Zufall lernt er Radtkes Enkelin, die in einer Physiotherapie arbeitet, kennen. Sie bewahrt einen Teil des Nachlasses ihres Großvaters auf und übergibt ihn Hans Thiers. Er überreichte diesen am Donnerstag dem Stadtmuseum Gera und außerdem all seine bisher erschienenen Bücher mit Widmung. Das sind „Mordfälle im Bezirk Gera“, Band 1 bis 3, und „Serienmörder der DDR“.

Matthias Wagner, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtmuseum, will die Schenkung im Foyer des Hauses zeigen. Er plane ebenso, die kriminalistische Literatur für Studienzwecke zur Verfügung zu stellen. Schließlich seien sie ein Teil der Stadtgeschichte.

„Die Bücher von Günter Radtke verdeutlichen die hohe Qualität der Kriminalliteratur in der DDR, exakt recherchiert, ohne das Politische zu verbrämen. Sie war mehr als bloße Unterhaltung“, betont Verleger Michael Kirchschlager. „Radtke wusste noch, was eine Schuheindruckspur bedeutet.“ (Die Sicherung des Laufsohlenprofils mit Gips). Der 1987 verstorbene Geraer war in verschiedenen Abteilungen bei der Aufklärung von Straftaten im thüringischen Raum beteiligt, zuletzt im Rang eines Majors als Leiter der Abteilung Kriminalpolizei beim Volkspolizei-Kreisamt (VPKA) Gera.

Michael Kirchschlager kündigte für November eine neue Reihe an. „Blutspuren durch Thüringen“ enthält Berichte, Bilder und Dokumente von 1884 bis 2020. Hans Thiers ist Mitherausgeber und gleichzeitig Autor. Insgesamt elf Autoren sind beteiligt. In einem Beitrag geht es um die Messerstecherei im Februar 2020 in der Leipziger Straße in Gera.