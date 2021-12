Kritik an Trainingskarte für Wassersportler in Gera bleibt

Gera. Mehrheitliche Zustimmung für Anpassung der Gebühren für Geraer Sportstätten

Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Sport stimmten auf ihrer jüngsten Sitzung für die Vorlage „Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für kommunale Bäder der Stadt Gera“ als auch für die Vorlage „Benutzungs- und Entgeltordnung für kommunale Sportstätten der Stadt Gera“.

Eine grundsätzliche Überarbeitung sei für beide notwendig gewesen, da sich gesetzliche Rahmenbedingungen und im Bezug auf die kommunalen Sportstätten eine Reihe von Grunddaten geändert haben. Darüber hinaus seien Entgeltordnungen in Anlehnung an das Thüringer Kommunalabgabengesetz und mit Blick auf Kostenentwicklungen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, heißt es auch in der Begründung zur Vorlage.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Christian Magiera, Vereinsberater des Stadtsportbundes Gera und beratendes Ausschussmitglied, stimmte den Vorlagen aus Sicht des SSB grundsätzlich zu. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass die vielen ehrenamtlich tätigen Vereine es schwer haben, in dieser Entgeltordnung den Überblick zu behalten. Er bat darum, dass man doch bitte eine Darstellung wähle, die in wenigen Minuten verständlich einsehbar wäre. Zumal, so bringt es Magiera auf den Punkt, die Vereine der Stadt Gera kein Entgelt für eventuelle Kuchenbasare, Sponsorenpräsentationen oder Rosterverkauf an die Stadt entrichten müssten.

Kritik gab es von Magiera als auch von Andreas Schubert (Die Linke) zur Entgeltordnung für kommunale Bäder. In dieser sei immer noch der Punkt Aktivierung der Transponderkarte aus dem Bestand aktiver Mitglieder der Sportvereine mit jährlich zwölf Euro enthalten. Schubert brachte einmal mehr zum Ausdruck, dass die Stadt aus dem Sportfördergesetz jährlich rund 200.000 Euro zusätzlich bekäme. Mit diesem Geld könne dieser Punkt abgeschafft werden. Zumal bereits im Mai 2019 die Forderung des Stadtrates war, dass für alle Geraer Vereinssportler – auch für Wassersportler – der Sport kostenfrei zu gestalten sei. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) fragte explizit nach, ob der SSB der Vorlage zustimmen könne, wenn der Punkt der Aktivierung der Transponderkarte gestrichen werde – dieser bejahte.

In der Entgeltordnung des Hofwiesenbades ändert sich unter anderem der Tarif für das Gruppen-Ticket. Dieses kostet ab Inkrafttreten – frühestens im Februar 2022 – 30 Euro und gilt für zwei Stunden, für maximal acht Kinder bis 16 Jahre plus ein Erwachsener. Bisher kostet dieses Ticket 47 Euro und gilt für maximal 14 Kinder. Bei der Sauna wird es künftig ein vier Stunden Tarif immer mit Badbenutzung für 13 Euro geben. Bisher zahlt ein Saunabesucher für drei Stunden und ohne Badbenutzung 13 Euro.