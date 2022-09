Kürbisfest in Pohlitz gut besucht

Bad Köstritz. Unterhaltung wird im Bad Köstritzer Ortsteil geboten

Im Bad Köstritzer Ortsteil Pohlitz drehte sich am 24. September alles um den Kürbis. Die Pohlitzer Maibaumsetzer haben zum 17. Kürbisfest an die Alte Schule eingeladen und zahlreiche Gäste sind erschienen.

Auch in diesem Jahr will der Verein wieder den größten, den kleinsten, den skurrilsten als auch den am schönsten bemalten Kürbis prämieren, sagt Martin Panndorf, Vorstandsvorsitzender des Pohlitzer Maibaumsetzer Vereins. Neben diesem Wettbewerb steht wieder ein Preisausschreiben auf dem Programm, welches wie gewohnt den Kürbis oder Pohlitz zum Thema haben werde. Den Erwachsenen werde viel Unterhaltsames ab 19 Uhr vom Männerballett der Pohlitzer Maibaumsetzer als auch von der Damen-Tanzgruppe geboten. Sketche als auch Tanzmusik mit DJ Paule sollen für gute Stimmung bis in die Abendstunden sorgen.

Der Verein – er zählt 63 Mitglieder aus Pohlitz und der Umgebung – habe das Fest ins Leben gerufen, weil es aus seiner Sicht zu wenig Feste in Pohlitz gab, lächelt Panndorf. Somit sind es jährlich zwei Höhepunkte, die der Verein auf die Beine stellt: Maibaumsetzen und Kürbisfest. Darüber hinaus engagiere er sich im Ort, unterstützte zum Beispiel beim Schwalbenhaus und bei der Dorfverschönerung.