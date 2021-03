Eberhard Möhler erzählt stolz über seine Zeit im KuK Gera

Gera. Eberhard Möhler hat das Haus der Kultur in Gera vom Reißbrett an miterlebt.

Sie funktioniert noch die alte Technik. Eberhard Möhler steht nach 30 Jahren wieder am Pult in der Kabine der Beleuchtungsregie. Von hier könnte heute das Licht im Saal gesteuert werden. Ein Lächeln huscht über sein sonst so ernstes Gesicht. Für ihn ist der Gang durchs Haus eine Reise in die Vergangenheit. „Damals musste ich Druck machen, dass wir alles hinbekommen. Die Eröffnung des Hauses am 2. Oktober 1981 stand ja an.“