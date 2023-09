Kultur statt Straße: Verkehrsclub organisiert Veranstaltung in Gera

Gera. Am Freitag ist an der Ecke Schloßstraße und Rudolf-Diener-Straße ein Programm geplant. Den Veranstaltungsort habe man bewusst gewählt, heißt es.

Am Freitag, 15. September, findet von 14 bis 18 Uhr ein kleines Festival in Geras Innenstadt statt, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Thüringen, Ortsgruppe Gera. Dieses wird in der Schloßstraße, Ecke Rudolf-Diener Straße vom VCD und dem Quartiersmanagement Gera-Zentrum der Awo organisiert. Weitere Partner sind unter anderem Parteien – Grüne, Linke und die SPD – und der Stadtsportbund wie auch Seniorenbeirat, Blinden- und Sehbehindertenverband, die Verkehrswacht, der Stadtelternbeirat – AG sichere Schulwege, ADFC und BUND.

Der Veranstaltungsort sei vom VCD bewusst gewählt worden, heißt es weiter. Genau an dem Standort der Kundgebung befindet sich ein verkehrsberuhigter Bereich, Pflanzkübel versperrten den Durchgangsverkehr. „Die Stadt Gera hat sich leider dazu entschieden, die Pflanzkübel zum Wohle Weniger zu entfernen und benachteiligt somit eine Vielzahl von Bürgern, welche nun wieder das Nachsehen im innerstädtischen Verkehr haben“, schreibt der VCD.

Verkehrspolitische Themen werden angesprochen

An verschiedenen Infoständen sollen heute verkehrspolitische Themen angeboten und den Menschen eine Lobby gegeben werden, die nicht für den motorisierten individuellen Automobilverkehr streiten. Der Sprecher der VCD Ortsgruppe Gera, Gilbert Weise, wird durch die Veranstaltung führen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt und musikalisch werde der Nachmittag von einer „Verkehrsthematischen Playlist“ begleitet. Schach, Badminton, Dosen werfen, Redebeiträge der Parteien und des VCD sowie viele Angebote der beteiligten Vereine schaffen den Rahmen für die Veranstaltung – ganz unter dem Motto: „Kultur statt Straße“.

