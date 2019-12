Kulturgarten Gera 2020 öffnet für zwei Tage

Nach zwei Jahren Pause öffnet der Kulturgarten Gera 2020 wieder. Das neue Format des Lusaner Stadtteilfestes ist bei den Bürgern gut angekommen. Mehr Kultur wünschten sich einst die Besucher. Also wurde die Idee des Kulturgartens Gera 2017 umgesetzt.

Die von der Filiale Gera der Volksbank gestifteten 1500 Euro kommen der Finanzierung der zweiten Auflage zugute. „Der Termin steht schon“, sagt Andrea Schramm. „Am 5. und 6. Juni nächsten Jahres laden wir wieder alle Kinder, Familien und Senioren auf unser Gelände in der Werner-Petzold-Straße 10 ein. Es wird dann nur für dieses Fest mit einem ein Kilometer langen Zaun umfriedet sein“, führt die Geschäftsführerin der Kindervereinigung aus. Gemütlich und niveauvoll soll die Party sein. Zu einer solchen Atmosphäre tragen gute Musik und Handgemachtes bei. Schramm verrät, dass am Freitagabend die Geraer Rock Revival Band spielt, die schon eine große Fangemeinde zählt. Tags darauf singt der junge Leipziger Liedermacher Tim Fichte. Geplant seien auch Stationen zum Mitmachen wie bei der Trommelwerkstatt „red Attack“ aus Weißenfels. „Sie war schon zu vielen unserer Veranstaltungen“, ergänzt Schramm.

Die Kindervereinigung Gera e.V. wurde am 5. April 1990 gegründet und begeht im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Sie ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und arbeitet gemeinnützig in der Stadt und im Landkreis Greiz. Der Verein betreibt in seinen Räumlichkeiten das Stadtteilbüro Lusan, es war das erste in Thüringen, und schon 25 Jahren das Kinder- und Jugendzentrum. Der Bumerang begrüßte seit Januar bis jetzt etwa 10.000 Besucher. Er bietet zahlreiche Veranstaltungen. So finden unter anderem Keramikkurse und Verkehrsteilnehmerschulungen statt. „Wird sind auch Praxisausbildungsgebiet für die Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales“, fügt Schramm an. Eine enge Zusammenarbeit gibt es mit Grund- und Regelschulen. Betreut werden durch den Verein die Jugendclubs in Bad Köstritz, Ronneburg, Weida und Münchenbernsdorf.

Sieben Festangestellte, vier Bundesfreiwillige und drei Mitarbeiter, beschäftigt über das Teilhabegesetz, zählt gegenwärtig die Kindervereinigung.